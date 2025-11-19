Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando l'agenzia di stampa Sputnik, il Primo Ministro polacco Donald Tusk oggi, martedì, ha reso noti gli autori dell'esplosione di una ferrovia nel Paese.

A questo proposito, il Primo Ministro polacco ha affermato: "Cittadini ucraini che collaboravano con i servizi di intelligence russi hanno fatto esplodere una ferrovia in Polonia."

Donald Tusk non ha fornito ulteriori dettagli in merito.

Ciò avviene mentre Varsavia aveva precedentemente affermato che i servizi di intelligence russi erano coinvolti nell'incidente dell'esplosione della linea ferroviaria nel Paese.

Il portavoce del Ministro della Sicurezza Interna polacco aveva affermato: "Tutto indica che l'incidente ferroviario nella Polonia orientale è stato compiuto su iniziativa dei servizi segreti russi e il suo obiettivo principale era quello di interrompere il processo di invio di aiuti all'Ucraina!"

Finora, Mosca non ha risposto a questa accusa da parte di Varsavia.