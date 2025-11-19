  1. Home
Posizione di Tusk sugli Autori dell'Esplosione Ferroviaria in Polonia

19 novembre 2025 - 11:34
Il Primo Ministro polacco ha rivelato che un certo numero di cittadini ucraini ha fatto esplodere una ferrovia nel Paese.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando l'agenzia di stampa Sputnik, il Primo Ministro polacco Donald Tusk oggi, martedì, ha reso noti gli autori dell'esplosione di una ferrovia nel Paese.

A questo proposito, il Primo Ministro polacco ha affermato: "Cittadini ucraini che collaboravano con i servizi di intelligence russi hanno fatto esplodere una ferrovia in Polonia."

Donald Tusk non ha fornito ulteriori dettagli in merito.

Ciò avviene mentre Varsavia aveva precedentemente affermato che i servizi di intelligence russi erano coinvolti nell'incidente dell'esplosione della linea ferroviaria nel Paese.

Il portavoce del Ministro della Sicurezza Interna polacco aveva affermato: "Tutto indica che l'incidente ferroviario nella Polonia orientale è stato compiuto su iniziativa dei servizi segreti russi e il suo obiettivo principale era quello di interrompere il processo di invio di aiuti all'Ucraina!"

Finora, Mosca non ha risposto a questa accusa da parte di Varsavia.

