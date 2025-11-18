Secondo l'agenzia di stampa Abna, Rodion Miroshnik, rappresentante del Ministero degli Affari Esteri russo per gli affari ucraini, ha dichiarato in un'intervista al quotidiano Izvestia: "Mosca non ha ancora ricevuto un messaggio da Kiev sulla sospensione del processo negoziale."

Riferendosi al fatto che sono trascorsi più di 100 giorni dal terzo round di colloqui tra Ucraina e Russia a Istanbul, in Turchia, ha aggiunto: "Nonostante il Ministero degli Affari Esteri ucraino abbia annunciato la fine dei negoziati con la Russia, finora non hanno intrapreso azioni formali attraverso i canali diplomatici per porre fine ai colloqui."

Il funzionario russo ha riferito di aver presentato bozze di proposte russe per raggiungere un cessate il fuoco nei precedenti negoziati e ha detto: "L'Ucraina non ha ancora preso posizione su queste proposte."

In precedenza, "Alexei Polishchuk", Direttore del Secondo Dipartimento della Comunità degli Stati Indipendenti presso il Ministero degli Affari Esteri russo, aveva detto a TASS che Mosca era pronta a riprendere i colloqui con l'Ucraina a Istanbul e che "la palla è ora nel campo di Kiev." Ha aggiunto che la parte ucraina ha "interrotto" i colloqui e che anche i funzionari turchi hanno ripetutamente chiesto la ripresa di questo processo.