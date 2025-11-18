Secondo l'agenzia di stampa Abna, dopo il voto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla risoluzione americana riguardante Gaza, "Vassily Nebenzia", Rappresentante Permanente della Russia presso le Nazioni Unite, ha descritto la procedura di adozione del documento come ingannevole e ha messo in guardia contro le sue conseguenze.

Secondo Nebenzia, a differenza della bozza della precedente amministrazione statunitense che non menzionava il "disarmo di Gaza" e le "misure coercitive estese", la nuova risoluzione definisce compiti per le forze schierate che potrebbero trasformarle in una delle parti in conflitto e portare la natura della missione oltre le operazioni di peacekeeping. Ha sottolineato che nessuno dei paesi disposti a partecipare allo schieramento di forze ha accettato tali compiti.

Il rappresentante russo ha anche dichiarato che i membri del Consiglio di Sicurezza non hanno avuto tempo sufficiente per esaminare attentamente il testo e raggiungere un compromesso al riguardo, affrontando in un certo senso una "pressione temporale".

La riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si è tenuta lunedì sera ora di New York (martedì mattina presto ora di Teheran) in merito alle bozze di due risoluzioni proposte dagli Stati Uniti e dalla Russia sulla Striscia di Gaza, e la risoluzione del Consiglio su Gaza è stata adottata con 13 voti.

Tredici membri del Consiglio di Sicurezza hanno votato a favore della bozza di risoluzione degli Stati Uniti su Gaza, mentre i rappresentanti di Russia e Cina si sono astenuti.