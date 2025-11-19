Casa Bianca: Trump Firmerà il Disegno di Legge per la Pubblicazione dei Documenti di Epstein

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando la rivista Barron's, la Casa Bianca ha annunciato che il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump intende firmare la risoluzione del Congresso che obbliga il Dipartimento di Giustizia a rilasciare i documenti di Epstein.

Un alto funzionario della Casa Bianca ha dichiarato a Barron's: "Questo disegno di legge sarà firmato non appena arriverà alla Casa Bianca."

La Preoccupazione di Johnson per la Velocità di Approvazione della Pubblicazione dei Documenti di Epstein

A margine di una cena ufficiale tenutasi ieri sera alla Casa Bianca, Mike Johnson, Presidente della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, ha dichiarato di essere "profondamente deluso" dalla decisione del Senato di approvare in modo schiacciante il piano legislativo per il rilascio dei documenti di Epstein.

Ha aggiunto: "Questa risoluzione è stata approvata senza considerare gli emendamenti che lui e altri Repubblicani della Camera avevano precedentemente proposto."

Sia la Camera dei Rappresentanti che il Senato degli Stati Uniti hanno sostenuto il piano che obbliga il Dipartimento di Giustizia a divulgare i documenti relativi a Epstein.

I documenti sulle comunicazioni di Epstein rimangono al centro dei dibattiti politici negli Stati Uniti, e i membri sia del Partito Democratico che di quello Repubblicano si accusano a vicenda di essere collegati alla rete di traffico di esseri umani del famigerato miliardario.

I media americani avevano annunciato che Trump avrebbe firmato il disegno di legge per la pubblicazione dei documenti di Epstein nel tardo martedì o mercoledì. Trump, cambiando posizione, ha finalmente acconsentito alla pubblicazione di questi documenti.