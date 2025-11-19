Putin: La Cooperazione tra Russia e Cina non è Contro Terzi

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando l'agenzia di stampa RIA Novosti, il Primo Ministro cinese Li Qiang ha incontrato e discusso con il Presidente russo Vladimir Putin al Cremlino.

Il Presidente russo, durante il colloquio con il Primo Ministro cinese, ha dichiarato: "La cooperazione tra i due Paesi, Russia e Cina, nel quadro dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO) contribuisce a trasformare questa organizzazione in uno dei pilastri dell'ordine mondiale multipolare."

Vladimir Putin ha poi aggiunto: "Le relazioni tra Russia e Cina sono nel loro migliore periodo storico. La cooperazione tra Russia e Cina non è contro nessun Paese terzo."