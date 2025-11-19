USA: Finalizzato l'Accordo di Cooperazione Nucleare e la Vendita di F-35 all'Arabia Saudita

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, la Casa Bianca ha dichiarato in un comunicato sui risultati dell'incontro tra Trump e Bin Salman a Washington: "È stata finalizzata una serie di importanti accordi che approfondiscono la partnership strategica USA-Arabia Saudita, espandono le opportunità per posti di lavoro ben retribuiti americani, rafforzano le catene di approvvigionamento vitali e la stabilità regionale, e danno priorità alla sicurezza, alle industrie e ai lavoratori americani."

Il comunicato ha aggiunto: "I risultati chiave includono un accordo di cooperazione nucleare civile, l'avanzamento della collaborazione sui minerali critici e un Memorandum d'Intesa sull'intelligenza artificiale, tutti elementi che riflettono l'impegno degli Stati Uniti a stipulare contratti che servano direttamente gli interessi del popolo americano."

La Casa Bianca ha annunciato nel suo comunicato: "Gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita hanno firmato una Dichiarazione Congiunta sulla conclusione dei negoziati per la cooperazione nel campo dell'energia nucleare civile. Questa dichiarazione crea un quadro giuridico per una partnership nucleare pluridecennale e multimiliardaria con l'Arabia Saudita."

La Casa Bianca ha continuato nella sua dichiarazione: "Trump e Bin Salman hanno firmato l'Accordo di Difesa Strategica USA-Arabia Saudita (SDA), un accordo storico che rafforza la nostra partnership di difesa ultraottantennale e la deterrenza in Medio Oriente."

Il comunicato ha aggiunto: "Trump ha approvato un ampio pacchetto di difesa che include la consegna di caccia F-35 (all'Arabia Saudita). Trump ha anche raggiunto un accordo in base al quale l'Arabia Saudita acquisterà circa 300 carri armati americani."