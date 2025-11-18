Trump ha Affermato: La Risoluzione su Gaza Aiuterà la Pace nel Mondo!

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Donald Trump, Presidente degli Stati Uniti, ha scritto in un messaggio sul social network Truth Social: "Mi congratulo con il popolo del mondo per lo straordinario voto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, alla delegazione di pace."

Trump ha affermato che l'approvazione della risoluzione su Gaza da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite porterà a una maggiore pace in tutto il mondo.

Lodando le Nazioni Unite, i 15 paesi membri del Consiglio di Sicurezza e i sostenitori del piano tra i paesi islamici e arabi, tra cui Qatar, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Indonesia, Turchia e Giordania, ha aggiunto: "Ulteriori notizie entusiasmanti sui membri della delegazione e su altre questioni relative a questa risoluzione saranno annunciate nelle prossime settimane."

La riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si è tenuta lunedì sera ora di New York (martedì mattina presto ora di Teheran) in merito alle bozze di due risoluzioni proposte dagli Stati Uniti e dalla Russia sulla Striscia di Gaza, e la risoluzione degli Stati Uniti su Gaza è stata adottata con 13 voti.

Tredici membri del Consiglio di Sicurezza hanno votato a favore della bozza di risoluzione degli Stati Uniti su Gaza, mentre i rappresentanti di Russia e Cina si sono astenuti. Questa risoluzione crea la necessaria base legale per istituire una delegazione di pace e una forza internazionale per stabilizzare il cessate il fuoco a Gaza.