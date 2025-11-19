Yemen: La Risoluzione USA è una Legittimazione della Tutela Straniera sul Popolo Palestinese

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al-Masirah, il Ministero degli Affari Esteri dello Yemen ha dichiarato in un comunicato che la recente risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su Gaza legittima la tutela straniera sul popolo palestinese.

Il comunicato afferma: "Questa risoluzione ignora i diritti inalienabili del popolo palestinese, incluso il loro diritto a porre fine all'occupazione, all'autodeterminazione e alla creazione dello Stato di Palestina."

Il Ministero degli Affari Esteri dello Yemen ha aggiunto: "Attraverso questa risoluzione, gli Stati Uniti stanno cercando di raggiungere obiettivi che il regime sionista non è riuscito a raggiungere attraverso il genocidio."

Il comunicato prosegue: "Qualsiasi piano o progetto che ignori i diritti del popolo palestinese o cerchi di aggirarli è destinato al fallimento."

Il Ministero ha sottolineato che la risoluzione del Consiglio di Sicurezza ha dimostrato ancora una volta la continua incapacità del Consiglio di porre fine all'aggressione e all'assedio imposto contro Gaza.

La riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sul piano proposto da Trump per la Striscia di Gaza si è tenuta lunedì sera ora di New York (martedì mattina ora di Teheran).

Tredici membri del Consiglio di Sicurezza hanno votato a favore della bozza di risoluzione degli Stati Uniti su Gaza, mentre i rappresentanti di Russia e Cina si sono astenuti dal voto.