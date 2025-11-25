Ufficio Stampa di Gaza: Metà della popolazione di Gaza non riceve cibo quotidianamente

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando il Centro d'Informazione Palestinese, l'Ufficio Stampa del governo di Gaza ha pubblicato un rapporto in cui si afferma che quasi il 42% dei residenti della Striscia di Gaza non riceve alcun pasto durante il giorno, e il restante 58% ha accesso a un solo pasto.

Il rapporto, in risposta all'affermazione del coordinatore del regime sionista di aver distribuito oltre un milione di pasti al giorno, ha sottolineato che le cifre pubblicate dal regime occupante sono un'ammissione palese della politica di fame imposta e del controllo deliberato del flusso di cibo a Gaza.

Secondo il rapporto, il coordinatore sionista ha affermato che 1,4 milioni di pasti vengono distribuiti quotidianamente a Gaza. Pertanto, data la popolazione di Gaza di 2,4 milioni di persone, tale quantità copre solo il 58,3%. Ciò significa che il 42% della popolazione (circa un milione di persone) non riceve cibo quotidianamente.

Sulla base di questo rapporto, anche ricevere un solo pasto è inferiore allo standard minimo necessario per la sopravvivenza. Ipotizzando una media di 400 grammi per pasto, la quantità totale di cibo introdotto è di 560 tonnellate al giorno, mentre il fabbisogno reale della popolazione di Gaza è di 2400-2600 tonnellate.

Il governo di Gaza ha sottolineato che queste cifre indicano che meno di un quarto del fabbisogno alimentare reale viene fatto entrare a Gaza. Riguardo all'affermazione della distribuzione di 3,5 milioni di pagnotte, il rapporto ha espresso che la razione pro capite è di solo 1,4 pagnotte piccole al giorno; una quantità che non è sufficiente nemmeno per i bambini e che indica il razionamento del pane e l'arrivo delle condizioni alla soglia della carestia.

Secondo questa dichiarazione, il regime sionista ha annunciato che sono stati distribuiti 270.000 pacchi alimentari in un mese, sufficienti solo per 1,3 milioni di persone. Queste cifre mostrano che ogni famiglia riceve solo un pacco alimentare al mese, che è molto al di sotto del fabbisogno minimo mensile.

L'Ufficio Stampa del governo di Gaza ha sottolineato che questi dati indicano che il regime sionista non solo non aderisce agli impegni umanitari e ai termini dell'accordo di cessate il fuoco, ma impedisce sistematicamente l'ingresso degli aiuti e intensifica la politica di fame a Gaza.