Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Novosti, una fonte del governo sudafricano ha sottolineato che l'assenza degli Stati Uniti dal vertice del G20 a Johannesburg non avrà alcun impatto sul vertice stesso.

Ha aggiunto che Pretoria, allo stesso tempo, accoglierà con favore la decisione degli Stati Uniti di partecipare alla cerimonia di chiusura del vertice.

È da notare che il vertice dei leader del G20 è iniziato oggi, sabato, a Johannesburg, Sudafrica; questo è il primo vertice del G20 nel continente africano.

Il vertice di quest'anno è accompagnato da disaccordi tra Washington e l'Unione Europea sul futuro dell'Ucraina, oltre allo stallo nei negoziati sul clima in Brasile.

Al vertice sono presenti leader mondiali, tra cui il Presidente francese Emmanuel Macron, il Primo Ministro indiano Narendra Modi, il Primo Ministro cinese Li Qiang, il Presidente brasiliano Lula da Silva e il Presidente turco Recep Tayyip Erdoğan.

Tuttavia, l'amministrazione del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che le priorità del Sudafrica in materia di cooperazione commerciale e azioni per il clima non sono in linea con le politiche statunitensi, e il Presidente del Paese ha rifiutato di partecipare al vertice.

Il G20 comprende 19 paesi membri più l'Unione Europea. L'Unione Africana partecipa come ospite e osservatore in alcuni vertici del gruppo.