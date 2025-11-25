Secondo l'agenzia di stampa Abna, il quotidiano The Guardian, citando fonti informate, ha scritto che l'Ucraina sta cercando di preparare il terreno per la partecipazione dei suoi alleati europei ai negoziati con Washington riguardanti il piano di pace del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Questo media occidentale ha riportato la continuazione delle consultazioni telefoniche tra Kiev e Washington e ha aggiunto: Il Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, potrebbe incontrare Trump alla Casa Bianca alla fine di questa settimana.

Il Primo Ministro britannico, Keir Starmer, ha anche annunciato che i membri della coalizione di sostenitori dell'Ucraina esamineranno i piani di pace per porre fine alla guerra in Ucraina in una videoconferenza il 25 novembre.

Contemporaneamente, fonti del Guardian hanno riferito che l'Ucraina è riuscita a modificare il piano di pace americano, eliminando alcune richieste inaccettabili e riducendo il numero delle sue clausole da 28 a 19.

Il quotidiano Financial Times ha anche scritto che alcune persone vicine a Zelensky sono contrarie al suo possibile viaggio negli Stati Uniti e sono preoccupate per un'intensificazione delle tensioni nelle sue relazioni con Trump.

Il 23 novembre, le delegazioni di Stati Uniti e Ucraina si sono consultate a Ginevra sul piano di pace americano. Marco Rubio, Segretario di Stato americano, ha descritto l'incontro come fruttuoso.

Secondo i media ucraini, le due parti hanno concordato sulla maggior parte delle clausole del piano, ma alcune clausole rimangono aperte per la discussione nel futuro incontro tra Zelensky e Trump. La data di questo incontro non è ancora stata fissata.