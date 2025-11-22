  1. Home
Attacco di droni israeliani nel Sud del Libano

22 novembre 2025 - 19:37
Fonti libanesi hanno riportato un nuovo attacco del regime sionista contro il sud del Paese.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al-Masirah, fonti libanesi hanno annunciato che un drone israeliano ha preso di mira un'auto pochi minuti fa nell'area di Zawtar, situata a Nabatiyeh, nel sud del Paese.

È stato anche riportato che almeno una persona è stata martirizzata in questo attacco di droni.

Recentemente, le forze affiliate alle Nazioni Unite nel sud del Libano hanno ammesso che il regime sionista ha commesso oltre 10.000 violazioni aeree e terrestri contro il Libano durante il periodo del cosiddetto cessate il fuoco.

