Secondo l'agenzia di stampa Abna, il Presidente francese Emmanuel Macron, in un'intervista alla radio "RTL", ha sottolineato: Parigi non dovrebbe mostrare debolezza di fronte alla minaccia di Mosca. Il Cremlino ha adottato una posizione "molto più aggressiva" rispetto agli anni precedenti.

Ha aggiunto: Mostrare debolezza di fronte a questa minaccia è un errore. Se vogliamo difenderci, dobbiamo dimostrare di non essere deboli di fronte alla potenza che pone la minaccia maggiore per noi.

Il Presidente francese, in reazione al piano di pace proposto dagli Stati Uniti per l'Ucraina, ha sottolineato la necessità che gli europei dimostrino la loro forza e prendano decisioni indipendenti sull'uso degli asset congelati del governo russo.

Ha aggiunto: Gli europei devono decidere autonomamente sugli asset russi congelati, che sono in gran parte detenuti in Belgio.

Questo funzionario francese, pur apprezzando il piano di pace di Washington, ha affermato: Questo piano necessita di modifiche e noi vogliamo la pace, non la resa.

Macron ha anche esortato gli europei a non mostrare debolezza perché ciò potrebbe incoraggiare la Russia nel confronto strategico con l'Europa.

Ha aggiunto: Tutte le discussioni a Ginevra si sono concentrate sull'opposizione alla limitazione delle forze ucraine. Nessuna limitazione dovrebbe essere imposta; la prima garanzia di sicurezza per gli ucraini e per noi è una potente forza armata.