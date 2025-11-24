  1. Home
  2. servizio
  3. Asia

Il 90% degli abitanti della Striscia di Gaza soffre di malnutrizione

24 novembre 2025 - 22:08
News ID: 1753726
Source: ABNA24
Il 90% degli abitanti della Striscia di Gaza soffre di malnutrizione

Un funzionario palestinese ha fatto riferimento alla violazione delle disposizioni dell'accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza da parte del regime sionista.

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Russia Al-Yaum, il direttore del Dipartimento Informazione del Governo della Striscia di Gaza ha sottolineato che solo 200 camion sono entrati nella Striscia, a fronte dei 600 previsti quotidianamente in base all'accordo di cessate il fuoco.

Ha aggiunto: "Almeno il 90% degli abitanti della Striscia di Gaza soffre di malnutrizione, e il regime sionista continua a impedire l'ingresso di importanti aiuti umanitari in questa Striscia."

È da notare che, nonostante l'adempimento degli impegni da parte delle forze di Hamas per la consegna dei prigionieri vivi e dei corpi dei soldati uccisi del regime sionista, Tel Aviv non solo non ha interrotto i suoi attacchi contro la Striscia di Gaza, ma impedisce anche l'ingresso degli aiuti umanitari concordati.

Your Comment

You are replying to: .
captcha