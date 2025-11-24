Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Russia Al-Yaum, il direttore del Dipartimento Informazione del Governo della Striscia di Gaza ha sottolineato che solo 200 camion sono entrati nella Striscia, a fronte dei 600 previsti quotidianamente in base all'accordo di cessate il fuoco.

Ha aggiunto: "Almeno il 90% degli abitanti della Striscia di Gaza soffre di malnutrizione, e il regime sionista continua a impedire l'ingresso di importanti aiuti umanitari in questa Striscia."

È da notare che, nonostante l'adempimento degli impegni da parte delle forze di Hamas per la consegna dei prigionieri vivi e dei corpi dei soldati uccisi del regime sionista, Tel Aviv non solo non ha interrotto i suoi attacchi contro la Striscia di Gaza, ma impedisce anche l'ingresso degli aiuti umanitari concordati.