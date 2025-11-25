Mosca sottolinea la necessità di raggiungere gli obiettivi della guerra in Ucraina attraverso la diplomazia

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando TASS, Dmitry Peskov, portavoce del Palazzo Presidenziale russo (Cremlino), ha dichiarato ai giornalisti: Siamo completamente pronti a negoziare e il nostro obiettivo è raggiungere gli obiettivi attraverso canali politici e diplomatici.

Ha sottolineato che la posizione della Russia non è cambiata ed è stata più volte ribadita dal Presidente russo, Vladimir Putin.

L'amministrazione del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha presentato un piano di 28 punti per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia. Secondo questo piano, Kiev cederebbe parte del suo territorio a Mosca in cambio di garanzie di sicurezza e accetterebbe restrizioni sulla sua capacità militare.

L'Unione Europea e altri alleati dell'Ucraina hanno reagito negativamente al piano statunitense, dichiarando che esso realizza le richieste della Russia. La Casa Bianca ha affermato che il piano di Trump riflette le richieste di entrambe le parti in conflitto e garantisce gli interessi di entrambe le parti.