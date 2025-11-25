Negoziati tra USA e Russia ad Abu Dhabi

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Russia Today, il canale CBS ha riferito, citando fonti americane, che "Daniel Driskell", il Segretario dell'Esercito degli Stati Uniti, ha incontrato membri di una delegazione russa ad Abu Dhabi ieri, e che questo incontro continuerà anche oggi, martedì.

Le fonti citate hanno sottolineato che è previsto un incontro tra le due parti oggi, dove discuteranno le vie per porre fine alla guerra in Ucraina.

I suddetti negoziati vengono sollevati mentre Trump ha recentemente presentato un piano secondo il quale l'Ucraina porrebbe fine alla guerra nel paese concedendo alcune concessioni alla Russia.