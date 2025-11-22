Cambio di nome della squadra affiliata al regime sionista, sotto pressione dei sostenitori palestinesi

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando l'Agenzia France-Presse (AFP), la squadra ciclistica "Israel Premier Tech", che in questa stagione di gare su strada aveva affrontato proteste da parte dei sostenitori palestinesi, ha annunciato in una dichiarazione che cambierà il suo nome in "NSN" (Never Say Never).

Secondo la dichiarazione, il marchio NSN per la squadra sarà registrato in Svizzera e questa settimana si terrà un campo di allenamento. La squadra continuerà il suo programma di gare con il nuovo marchio nelle prossime settimane, a partire da Barcellona e Girona in Spagna.

In precedenza, la società canadese "Premier Tech", annunciando la cessazione del sostegno finanziario a questa squadra ciclistica affiliata al regime sionista, aveva preso le distanze dal regime.

La società canadese "Premier Tech" ha annunciato che interromperà il suo sostegno finanziario alla squadra di ciclismo "Israel Premier Tech" a seguito delle diffuse proteste contro la sua partecipazione a varie competizioni nel mezzo della guerra di Gaza.

Negli ultimi mesi, lungo il percorso di diverse importanti competizioni internazionali, la squadra ciclistica "Israel Premier Tech" era stata presa di mira dai manifestanti contro il genocidio del regime sionista a Gaza. Diverse tappe della "Vuelta a España" nei mesi di agosto e settembre erano state interrotte da proteste e sventolii di bandiere da parte di attivisti pro-Palestina.

Anche durante altri due importanti tour in Italia e Francia si erano verificate proteste sparse contro questa squadra.

Dopo la fine del Tour de Spagna, il marchio canadese Premier Tech aveva chiesto al team di rimuovere il nome "Israel" dalla sua identità e dal suo marchio, e il team aveva accettato di prendere le distanze dall'identità israeliana, ma questa decisione non è stata sufficiente a placare la situazione. La società canadese ha annunciato venerdì che avrebbe interrotto completamente il sostegno finanziario alla squadra.

La dichiarazione della società Premier Tech recita: "Dopo numerose conversazioni con il team e un'attenta considerazione delle circostanze, Premier Tech ha deciso di ritirarsi dal ruolo di sponsor del titolo della squadra Israel, con effetto immediato."