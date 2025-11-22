Mahmoud Abbas si mette al lavoro per formare un Consiglio di Amministrazione per la Striscia di Gaza

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al-Rai Al-Jadeed, fonti mediatiche hanno annunciato che Mahmoud Abbas, il capo dell'Autorità Nazionale Palestinese, ha emesso un ordine per la formazione di un piccolo consiglio per l'amministrazione della Striscia di Gaza nella prossima fase.

Le fonti hanno aggiunto che in questo consiglio sono presenti Hussein Al-Sheikh (vice di Abbas), Mohammad Mustafa (primo ministro del governo affiliato all'ANP), Mahmoud Al-Habbash (capo dell'Alta Corte di Giustizia), Ruhi Fattouh (capo del Consiglio Nazionale), Majed Faraj (capo del servizio di intelligence) e Ziad Abu Amr (consigliere di Abbas).

La formazione di tale consiglio avviene dopo l'approvazione della risoluzione proposta dagli Stati Uniti da parte del Consiglio di Sicurezza martedì scorso, per l'attuazione del piano Trump a Gaza basato sul dispiegamento di forze internazionali in questa Striscia. Russia e Cina si sono astenute dal votare su questa risoluzione. Nonostante la risoluzione non specifichi alcun ruolo diretto per l'Autorità Palestinese nell'amministrazione della Striscia di Gaza, l'ANP l'ha accolta con favore.