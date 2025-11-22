UNIFIL: La sovranità del Libano deve essere rispettata

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Sputnik, il comandante delle Forze di Mantenimento della Pace delle Nazioni Unite schierate nel sud del Libano, note come UNIFIL, ha sottolineato nell'anniversario dell'indipendenza del Paese che le forze UNIFIL si impegnano a sostenere l'esercito libanese.

Ha aggiunto che il pieno rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale del Libano è fondamentale per l'attuazione della Risoluzione 1701 e per la creazione delle basi per il raggiungimento di una stabilità duratura.

Ciò avviene mentre un rapporto pubblicato da UNIFIL afferma che il regime sionista ha commesso più di 10.000 violazioni di terra e aeree contro il Libano durante il periodo del cosiddetto cessate il fuoco.