Nabih Berri rivela l'aspetto più pericoloso dell'attacco sionista al Libano

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Al-Manar, Nabih Berri, Presidente del Parlamento libanese, ha sottolineato che l'aspetto più pericoloso del recente attacco del regime sionista contro la regione di Haret Hreik è che ha riportato il Dahieh (periferia) meridionale e Beirut nel cerchio degli obiettivi di Israele.

Egli ha espresso che si tratta di uno sviluppo molto pericoloso che dimostra che non esistono garanzie reali per la protezione della capitale e dei suoi sobborghi, e che il nemico non vede alcuna limitazione per sé e continua le sue aggressioni contro il Libano.

Berri ha aggiunto che la natura del recente attacco indica la possibilità di una futura espansione delle tensioni da parte dei sionisti e, al contrario, non c'è alcun intervento serio per contenere questi attacchi da parte del "Comitato di Meccanismo" che è responsabile del monitoraggio del cessate il fuoco in Libano.

Berri, esprimendo sorpresa per le recenti dichiarazioni di Samir Geagea, un funzionario libanese, ha avvertito che il nemico sta sfruttando la fragile situazione interna del Libano per continuare le sue azioni e giocare sulle divisioni libanesi a proprio vantaggio.

Il Presidente del Parlamento libanese ha affermato che alcuni in Libano e all'estero sono arrabbiati con l'esercito perché ha adottato posizioni corrette nel rifiutare di scontrarsi con il popolo libanese.

Riguardo alle discussioni sulla legge elettorale parlamentare, ha affermato che la legge applicabile è la stessa legge precedente e che l'attribuzione della qualifica di urgenza alla bozza di legge presentata dal governo non è altro che uno scandalo evidente. La legge elettorale è una delle leggi fondamentali, ed è quasi l'unica legge in cui il concetto di urgenza non si applica.