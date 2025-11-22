L'insicurezza e le uccisioni interne continuano; ritrovati i corpi di cittadini siriani

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al-Maalomah, l'OSDH ha annunciato che solo durante la giornata di venerdì, almeno altri tre cittadini del Paese sono stati uccisi, in linea con la continuazione dell'insicurezza e dell'instabilità in Siria.

Secondo il rapporto, i corpi di due giovani siriani sono stati trovati all'interno dell'ospedale Al-Waer a Homs ed è stato riferito che sono stati uccisi in circostanze ambigue dopo essere risultati dispersi per diverse ore.

Inoltre, il corpo di un altro cittadino siriano è stato trovato nella regione di Maskana, nella periferia orientale di Aleppo.

L'OSDH ha sottolineato che il numero di vittime dell'insicurezza nel Paese, dall'inizio del 2025 nelle diverse province siriane, ha raggiunto le 1.157 persone.