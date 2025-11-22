Araghchi: La propaganda di Sionisti e Occidente per mostrare l'Iran come una minaccia è crollata

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (AS) - ABNA - "Seyed Abbas Araghchi", Vice Ministro degli Esteri iraniano, in un'intervista ha affermato che "l'attenzione ai vicini e all'ambiente circostante della Repubblica Islamica è considerata una delle nostre priorità nella politica estera." Ha aggiunto: "Questa procedura è iniziata dal governo precedente, ma è stata perseguita anche nei governi precedenti, e noi, nel quattordicesimo governo, l'abbiamo considerata la prima priorità del Ministero degli Affari Esteri."

In un'intervista con Khaneh Mellat, ha aggiunto: "Nell'ultimo anno o 14 mesi, le interazioni diplomatiche con i paesi vicini sono state a un livello molto alto."

Il Ministro degli Esteri ha sottolineato: "La propaganda del regime sionista e degli Occidentali e il loro tentativo di mostrare l'Iran come una minaccia regionale al posto di Israele sono ormai infranti e crollati; naturalmente, anche gli attacchi, il genocidio, le catastrofi e i crimini di Israele nella regione sono stati efficaci a questo riguardo."

Araghchi ha continuato: "Abbiamo iniziato la diplomazia provinciale negli ultimi tempi, perché i nostri paesi vicini possono stabilire buone relazioni commerciali con le loro aree adiacenti nel nostro paese, che hanno ottime capacità."