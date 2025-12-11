Pezeshkian e Putin si incontrano in Turkmenistan

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, l'agenzia di stampa Sputnik ha annunciato sul suo canale Telegram l'incontro tra i Presidenti di Iran e Russia in Turkmenistan.

Secondo l'agenzia, il Presidente russo Vladimir Putin si recherà ad Ashgabat l'11 e il 12 dicembre per partecipare a una conferenza in occasione dell'Anno Internazionale della Pace e della Fiducia, della Giornata Internazionale della Neutralità e del 30° anniversario della Neutralità Permanente del Turkmenistan.

È previsto anche un incontro ad Ashgabat tra il Presidente russo e il Presidente iraniano, Masoud Pezeshkian.