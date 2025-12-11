Dimissioni Immediate di Centinaia di Ufficiali dell'Esercito del Regime Sionista

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando il giornale Israel Hayom, la decisione della Corte Suprema del regime sionista di interrompere i privilegi concessi dal Capo di Stato Maggiore dell'esercito di tale regime ha intensificato la crisi interna all'esercito.

Secondo il rapporto, quasi 600 ufficiali e sottufficiali dell'esercito del regime sionista hanno presentato le loro dimissioni immediate a causa di questa decisione della Corte Suprema, per timore di perdere i loro privilegi.

Il rapporto afferma che il Primo Ministro del regime sionista, Benjamin Netanyahu, dovrebbe tenere oggi una riunione speciale per esaminare questa crisi. I comandanti dell'esercito del regime sionista non sono intervenuti sulla questione durante la guerra, ma dopo la decisione della Corte Suprema, molti militari sionisti si sono infuriati e hanno annunciato che avrebbero riconsiderato la loro permanenza nell'esercito.

Molti militari sionisti sono insoddisfatti delle loro condizioni finanziarie nell'esercito del regime e negli anni precedenti avevano fatto affidamento sui privilegi concessi dal Capo di Stato Maggiore.