Dimissioni Immediate di Centinaia di Ufficiali dell'Esercito del Regime Sionista

11 dicembre 2025 - 13:11
A seguito di una nuova crisi nell'esercito del regime sionista, centinaia di ufficiali hanno presentato immediatamente le loro dimissioni.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando il giornale Israel Hayom, la decisione della Corte Suprema del regime sionista di interrompere i privilegi concessi dal Capo di Stato Maggiore dell'esercito di tale regime ha intensificato la crisi interna all'esercito.

Secondo il rapporto, quasi 600 ufficiali e sottufficiali dell'esercito del regime sionista hanno presentato le loro dimissioni immediate a causa di questa decisione della Corte Suprema, per timore di perdere i loro privilegi.

Il rapporto afferma che il Primo Ministro del regime sionista, Benjamin Netanyahu, dovrebbe tenere oggi una riunione speciale per esaminare questa crisi. I comandanti dell'esercito del regime sionista non sono intervenuti sulla questione durante la guerra, ma dopo la decisione della Corte Suprema, molti militari sionisti si sono infuriati e hanno annunciato che avrebbero riconsiderato la loro permanenza nell'esercito.

Molti militari sionisti sono insoddisfatti delle loro condizioni finanziarie nell'esercito del regime e negli anni precedenti avevano fatto affidamento sui privilegi concessi dal Capo di Stato Maggiore.

