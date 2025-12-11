Mashal: "Siamo Grati per il Sostegno Importante e Fondamentale dell'Iran, Passato e Presente"

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al Jazeera, Khaled Mashal, capo dell'Ufficio Politico di Hamas al di fuori della Palestina, ha affermato che la Repubblica Islamica dell'Iran è sempre stata e rimane uno dei principali sostenitori della Palestina, aggiungendo: "Essi meritano gratitudine per tutte le forme di questo sostegno."

Intervenendo al programma "Mawazin", andato in onda il 10 dicembre 2025, ha detto che Hamas ha ricevuto sostegno, con diversi gradi di intensità, e ha interagito con tutti i Paesi arabi lungo il suo percorso.

Mashal ha aggiunto: "Hamas non si è mai limitato a un asse particolare, lontano dalla nazione araba e islamica, ma alcune parti arabe e islamiche che hanno chiuso la porta alla comunicazione con Hamas, hanno in parte disturbato questa immagine."

Secondo lui, Hamas mira a rafforzare la sua presenza araba e islamica.

Il capo dell'Ufficio Politico del movimento Hamas fuori dalla Palestina, sottolineando l'approccio del gruppo sulla questione delle armi, ha espresso la speranza di poter spiegare questo approccio al governo degli Stati Uniti e ottenere la sua approvazione.

Ha anche detto: "Gaza ha fatto la sua parte e ora è il momento che si rialzi e si rigeneri."

Spiegando l'approccio della resistenza riguardo alla richiesta di disarmo da parte di Israele, Mashal ha detto: "Hamas ha presentato alle varie parti un'equazione secondo cui la resistenza cerca di creare un'immagine accompagnata da garanzie che impediscano il ritorno della guerra di Gaza e degli occupanti israeliani, e che 'come quest'arma debba essere conservata, rimanere nascosta, non utilizzata e non esposta'."

Ha aggiunto che la resistenza ha anche proposto il piano di un "cessate il fuoco a lungo termine" come una vera garanzia.

In un'altra parte del suo discorso, il capo dell'Ufficio Politico di Hamas fuori dalla Palestina, sottolineando che il vero pericolo proviene dal regime sionista e non da Gaza, ha affermato: "La richiesta di disarmo per i Palestinesi è come separare lo spirito dal corpo."

Egli ha espresso la speranza nella capacità di Hamas di convincere il governo statunitense riguardo all'approccio sul possesso di armi, dicendo che l'approccio, che ha descritto come basato sulla razionalità pragmatica statunitense, potrebbe essere imposto alla parte israeliana.