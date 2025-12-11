Attacco delle Forze Sioniiste Contro le Truppe ONU

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al Mayadeen, la Forza Interinale delle Nazioni Unite in Libano (UNIFIL), di stanza nel sud del Libano, ha annunciato che militari sionisti hanno sparato contro la loro pattuglia vicino all'area di Sharadah.

Queste forze hanno sottolineato che i militari del regime sionista hanno sparato contro la pattuglia dell'UNIFIL nonostante fossero a conoscenza della sua presenza nella zona.

L'UNIFIL ha aggiunto che gli attacchi del regime sionista contro le forze di pace costituiscono una pericolosa violazione della Risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza.

Le forze hanno insistito sul fatto che il comportamento ostile del regime sionista e i suoi attacchi contro le forze di pace devono cessare.

Questa non è la prima volta che gli occupanti sionisti sparano contro le forze delle Nazioni Unite.