La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti Abroga le Sanzioni della Legge Caesar Contro la Siria

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando l'agenzia Reuters, la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato il disegno di legge sul bilancio per la difesa per l'anno fiscale 2026, del valore di quasi 900 miliardi di dollari. La sezione relativa alla Siria di questo disegno di legge include l'abrogazione delle sanzioni della Legge "Caesar".

Secondo i rapporti, il disegno di legge comprende un ampio pacchetto di regolamenti relativi a Siria, Ucraina, Asia e Pacifico, Europa, Iraq e programmi di cosiddetta lotta al traffico di droga. Nella sezione sulla Siria, le sanzioni precedentemente imposte al governo di Bashar al-Assad ai sensi della Legge Caesar sono state revocate.

Per quanto riguarda l'Ucraina, il disegno di legge prevede 400 milioni di dollari in assistenza per la sicurezza ogni anno nel 2026 e 2027.

Per la regione Asia-Pacifico, è previsto il pieno finanziamento della cooperazione per la sicurezza con Taiwan per un miliardo di dollari, la creazione di un programma congiunto di droni tra il Pentagono e Taipei e il mantenimento di 28.500 soldati americani in Corea del Sud.

Il disegno di legge proibisce anche la riduzione del numero delle truppe americane in Europa a meno di 76.000 unità per un periodo superiore a 45 giorni.

Un altro punto è l'abrogazione delle autorizzazioni per l'uso della forza militare relative alle guerre del 1991 e del 2002 in Iraq.

Il disegno di legge stanzia anche un miliardo di dollari per le presunte operazioni antidroga, comprese le attività marittime.

Dopo l'approvazione del disegno di legge da parte della Camera dei Rappresentanti, esso dovrà essere esaminato e approvato dal Senato e successivamente inviato al Presidente per la firma finale.