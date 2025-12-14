Baghaei condanna l'attacco violento a Sydney

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Ismail Baghaei, portavoce del Ministero degli Affari Esteri, ha scritto un messaggio sul social network X (precedentemente noto come Twitter) riguardo all'attacco violento a Sydney, in Australia: "Condanniamo l'attacco violento a Sydney, in Australia. Il terrorismo e l'uccisione di esseri umani, ovunque vengano commessi, sono inaccettabili e condannati."