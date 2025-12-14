  1. Home
Baghaei condanna l'attacco violento a Sydney

14 dicembre 2025 - 23:29
News ID: 1761812
Source: ABNA24
Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri ha condannato l'attacco violento a Sydney, in Australia.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Ismail Baghaei, portavoce del Ministero degli Affari Esteri, ha scritto un messaggio sul social network X (precedentemente noto come Twitter) riguardo all'attacco violento a Sydney, in Australia: "Condanniamo l'attacco violento a Sydney, in Australia. Il terrorismo e l'uccisione di esseri umani, ovunque vengano commessi, sono inaccettabili e condannati."

