Erdogan discuterà il piano di pace per l'Ucraina con Trump

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, che cita l'agenzia Anadolu, il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato oggi, sabato, la sua intenzione di discutere con il Presidente degli Stati Uniti il piano di pace per l'Ucraina.

Il Presidente turco ha dichiarato di voler discutere con Trump un piano per risolvere la crisi ucraina.

Recep Tayyip Erdogan ha affermato: "La pace è vicina, la vediamo."

Sottolineando l'importanza di garantire la sicurezza della navigazione nel Mar Nero, Erdogan ha detto: "Questa regione non dovrebbe essere utilizzata per aggiustare i conti; tale situazione non sarebbe a vantaggio né della Russia né dell'Ucraina."

Questo avviene mentre il Ministero degli Affari Esteri turco aveva precedentemente annunciato che una nave straniera appartenente a una compagnia turca era stata danneggiata in seguito a un attacco al porto di Chornomorsk in Ucraina.

La dichiarazione aveva aggiunto che questo attacco "conferma le preoccupazioni che Ankara aveva già espresso in precedenza riguardo alla possibilità che la guerra in corso nella regione si diffonda nel Mar Nero e influenzi la sicurezza marittima e la libertà di navigazione."