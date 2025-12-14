  1. Home
Aumento del numero di morti nell'attacco in Australia a 12 persone

14 dicembre 2025 - 23:33
News ID: 1761822
Source: ABNA24
L'agenzia di stampa Reuters ha riportato l'aumento del numero di morti nella sparatoria durante una cerimonia ebraica a Sydney, in Australia, a 12 persone.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, che cita Reuters, il numero di morti nella sparatoria contro una cerimonia ebraica a Bondi Beach, Sydney, in Australia, è salito a 12 persone.

Mentre Reuters ha riportato il numero dei feriti in questo attacco a 30 persone, fonti di notizie hanno stimato questo numero intorno a 60 o anche di più.

I media ebraici, citando i media australiani, hanno riferito che uno degli aggressori alla celebrazione ebraica di Hanukkah a Sydney, in Australia, è "Narvid Akram", cittadino pakistano.

Fonti di notizie hanno anche riportato l'uccisione di un rabbino israeliano nella "Hanukkah di sangue" e il ferimento del capo del Consiglio Ebraico-Israeliano Australiano.

