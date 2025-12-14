Aumento del numero di morti nell'attacco in Australia a 12 persone

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, che cita Reuters, il numero di morti nella sparatoria contro una cerimonia ebraica a Bondi Beach, Sydney, in Australia, è salito a 12 persone.
Mentre Reuters ha riportato il numero dei feriti in questo attacco a 30 persone, fonti di notizie hanno stimato questo numero intorno a 60 o anche di più.
I media ebraici, citando i media australiani, hanno riferito che uno degli aggressori alla celebrazione ebraica di Hanukkah a Sydney, in Australia, è "Narvid Akram", cittadino pakistano.
Fonti di notizie hanno anche riportato l'uccisione di un rabbino israeliano nella "Hanukkah di sangue" e il ferimento del capo del Consiglio Ebraico-Israeliano Australiano.
