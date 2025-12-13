Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando l'agenzia di stampa Anadolu, Kaja Kallas, l'Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza dell'Unione Europea, ha dichiarato che anche se l'Ucraina ricevesse garanzie di sicurezza, la mancata concessione di vere concessioni da parte della Russia porterebbe al rischio di scatenare nuove guerre altrove.

L'Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza dell'Unione Europea, in un'intervista con il quotidiano italiano Corriere della Sera, ha affermato che il raggiungimento di un accordo duraturo per porre fine alla guerra russa in Ucraina non è possibile a meno che la Russia non cambi il suo comportamento e accetti restrizioni specifiche sulla sua potenza militare!

Kaja Kallas ha poi asserito: "Il problema della pace è la Russia! Anche se l'Ucraina riceve garanzie di sicurezza, ma non vengono fatte concessioni da parte della Russia, avremo altre guerre, forse non in Ucraina, ma altrove."

Ha continuato sostenendo che la Russia non mostra ancora alcuna "vera intenzione" di fermare la guerra e continua gli attacchi incessanti contro i civili e le infrastrutture ucraine!

Kallas ha detto: "Per una pace duratura, dobbiamo assicurarci che la Russia non attacchi di nuovo. Abbiamo bisogno di concessioni dalla Russia, sia che ciò significhi limitare il loro esercito o frenare il loro bilancio militare. Non dovrebbero esserci concessioni territoriali e nessun riconoscimento dell'occupazione del territorio ucraino. I confini non possono essere cambiati con la forza. Non ci dovrebbe essere alcun punto nell'architettura di sicurezza europea che dia un ruolo diretto alla Russia."