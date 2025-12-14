Secondo l'agenzia di stampa ABNA, che cita Al Jazeera, lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine ha affermato di aver condotto attacchi militari precisi in profondità nel territorio russo.
L'Organizzazione di intelligence ucraina ha anche dichiarato: "Abbiamo preso di mira i sistemi radar russi nella penisola di Crimea."
Questi sviluppi sul campo e le affermazioni dell'Ucraina arrivano mentre il Presidente del Paese, Volodymyr Zelensky, nella sua ultima dichiarazione sulla guerra in Ucraina, ha affermato: "Solo garanzie credibili portano alla pace."
Egli ha anche sottolineato che fornire garanzie di sicurezza in cambio della rinuncia dell'Ucraina all'adesione alla NATO è considerata una soluzione di compromesso.
