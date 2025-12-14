Attacco di droni contro strutture delle Nazioni Unite in Sudan; 6 forze di pace uccise

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, che cita l'agenzia Sputnik, António Guterres, Segretario Generale delle Nazioni Unite, ha annunciato che 6 forze di pace sono state uccise e altre 8 ferite in seguito a un attacco di droni contro una base logistica affiliata alle Nazioni Unite nella città di Kadugli, capitale dello stato del Kordofan del Sud nel Sudan centrale.

Guterres ha affermato che tutte le vittime erano cittadini del Bangladesh e stavano servendo nell'ambito della Forza di Sicurezza Interinale delle Nazioni Unite per Abyei (UNISFA).

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha condannato fermamente l'attacco, definendolo "ingiustificabile", e ha avvertito: "Gli attacchi che prendono di mira le forze di pace delle Nazioni Unite possono rientrare nella categoria dei crimini di guerra ai sensi del diritto internazionale."

Ha inoltre chiesto l'identificazione e la responsabilità immediata degli autori di questo attacco.