Secondo l'agenzia di stampa Abna, Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Affari Esteri russo, in un'intervista con l'agenzia di stampa TASS, ha affermato che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è giunto in un vicolo cieco a causa delle condizioni sul campo di battaglia e della mancanza di legittimità politica.

Secondo il diplomatico russo, il periodo del mandato presidenziale di Zelensky è terminato il 20 maggio 2024, ma egli sta facendo tutto il possibile per rimanere al potere.

Zakharova ha aggiunto: "Data la totale sfiducia del popolo ucraino nei confronti di Zelensky e la loro fuga dal Paese, ora ha iniziato a ricattare i suoi sostenitori occidentali."

Donald Trump, ex presidente degli Stati Uniti, ha dichiarato il 9 dicembre che era il momento giusto per tenere le elezioni in Ucraina. Trump ha sottolineato che Kiev sta usando il conflitto in corso come uno strumento per impedire lo svolgimento delle elezioni.

Lo stesso giorno, Zelensky ha annunciato di essere pronto a tenere le elezioni presidenziali in Ucraina, ma per fare ciò sono necessarie riforme legali e anche garanzie di sicurezza affinché i militari possano partecipare al voto. Ha chiesto ai legislatori di apportare le necessarie "modifiche legali" e ha anche chiesto agli Stati Uniti e all'Europa di garantire la sicurezza del processo di voto.