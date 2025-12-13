Rabbia degli Stati Uniti per la Risoluzione ONU Contro Israele

Secondo l'agenzia di stampa Abna, il Dipartimento di Stato americano, senza menzionare i crimini del regime sionista, ha affermato che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha nuovamente approvato una risoluzione non seria e di parte contro Israele.

Il Dipartimento ha aggiunto, nelle sue ulteriori affermazioni, che questa risoluzione è stata approvata "a costo di indebolire la vera diplomazia all'ONU" e che l'Assemblea Generale ha deciso di presentare una risoluzione controversa e politicizzata basata su false accuse.

La dichiarazione sostiene che la risoluzione in questione obbliga Israele a implementare le "conclusioni errate e fuorvianti" di un parere consultivo emesso dalla Corte Internazionale di Giustizia (CIG), mentre, secondo Washington, i pareri consultivi non sono basi legislative e ricorrere a essi è una sorta di presa in giro del diritto internazionale.

Il Dipartimento di Stato americano ha anche sostenuto che l'idea di poter costringere qualsiasi parte a cooperare con qualsiasi organizzazione è una chiara violazione della sua sovranità.

Inoltre, il Vice Portavoce del Dipartimento di Stato americano ha affermato: "Washington respinge qualsiasi tentativo di rafforzare il ruolo dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l'Occupazione dei Rifugiati Palestinesi (UNRWA)."

Egli ha aggiunto, sostenendo pienamente il regime sionista: "Gli Stati Uniti dichiarano la loro solidarietà con Tel Aviv nel respingere le accuse di parte e inaccurate mosse contro Israele alle Nazioni Unite."

L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione che chiede al regime sionista di attuare la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia (CIG) relativa all'autorizzazione dell'ingresso degli aiuti nella Striscia di Gaza.

L'Assemblea ha dichiarato che questa risoluzione obbliga il regime sionista a fornire cibo, acqua, medicine e rifugi ai residenti della Striscia di Gaza.

Secondo la risoluzione, Tel Aviv è obbligata a non ostacolare le operazioni di soccorso nella Striscia di Gaza.

La risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite chiede inoltre al regime occupante di non sfollare e affamare i civili palestinesi e di non limitare il lavoro delle Nazioni Unite.

L'Assemblea ha sottolineato che questa risoluzione ribadisce la responsabilità delle Nazioni Unite nei confronti della questione palestinese fino al raggiungimento di una soluzione globale.