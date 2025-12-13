Ultime Statistiche su Martiri e Feriti negli Attacchi del Regime Sionista a Gaza

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando l'agenzia di stampa Shahab, il Ministero della Sanità palestinese nella Striscia di Gaza ha rilasciato una nuova dichiarazione con le ultime statistiche sui martiri e i feriti degli attacchi dell'esercito del regime sionista contro la Striscia di Gaza dal 7 ottobre dello scorso anno ad oggi.

Secondo il Ministero della Sanità palestinese a Gaza, a seguito degli attacchi dell'esercito del regime sionista contro la Striscia di Gaza dal 7 ottobre 2023 fino a questo momento, 70.654 persone sono state martirizzate.

Inoltre, questa istituzione medica palestinese ha dichiarato che il numero totale di feriti negli attacchi dell'esercito del regime sionista contro la Striscia di Gaza dall'inizio della guerra in questa fascia ha raggiunto quota 171.095 persone.

Il Ministero ha annunciato che anche i corpi di tre martiri sono stati trasferiti in ospedale nelle ultime 48 ore. Durante questo periodo, 16 persone sono state ferite.

Migliaia di altre persone sono ancora disperse e sepolte sotto le macerie nella Striscia di Gaza.

Dal momento in cui è stato stabilito il cessate il fuoco l'11 ottobre 2025, 386 persone sono state martirizzate e altre 1.018 persone sono state ferite. Inoltre, i corpi di 628 martiri sono stati estratti dalle macerie durante questo periodo.