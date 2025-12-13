Movimenti di Gruppi Terroristici Sotterranei in Iraq

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Al-Maalomah, Wa'ad Al-Qaddo, membro del parlamento iracheno, ha sottolineato che l'attività dei gruppi terroristici sotterranei nel Paese è una minaccia diretta alla sicurezza e alla stabilità interna. Questi gruppi sono ancora attivi in alcune aree e stanno sfruttando i vuoti di sicurezza per colpire la sicurezza e scatenare il caos in Iraq.

Egli ha dichiarato: "Le forze di sicurezza devono intensificare le loro operazioni di intelligence per perseguire i membri di questi gruppi. Alcuni di essi si sono attivati in alcune aree in concomitanza con i movimenti terroristici in Siria."

In precedenza, anche Mukhtar Al-Mousawi, un altro membro del parlamento iracheno, aveva messo in guardia contro i movimenti di questi gruppi sotterranei e aveva chiesto che i loro membri fossero inseriti nelle liste nere internazionali.