Consultazioni tra Araghchi e il Re dell'Oman sugli sviluppi regionali

Secondo quanto riportato dall'agenzia Abna, citando Al-Mayadeen, l'agenzia di stampa omanita ha annunciato che il Re di questo paese ha incontrato il Ministro degli Esteri dell'Iran, Seyed Abbas Araghchi, a Mascate, ed è stato informato sulla posizione di Teheran riguardo agli sviluppi regionali.

Secondo questo rapporto, il Re dell'Oman ha sottolineato in quell'incontro la necessità di raggiungere soluzioni politiche durabili al fine di ridurre le conseguenze delle crisi sui popoli della regione.

Il Ministro degli Esteri del nostro Paese ha inoltre ringraziato l'Oman per il suo sostegno agli sforzi di dialogo e al rafforzamento delle misure dirette alla realizzazione della stabilità.