Attacchi di artiglieria degli occupanti contro il sud del Libano

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando Al-Nashra, fonti libanesi hanno segnalato la continuazione della violazione della tregua da parte del regime sionista e i tiri di artiglieria sul sud del Libano.

Queste fonti hanno dichiarato che Wadi Hasan, a sud della città di Sidone, è stato bombardato dall'artiglieria del regime sionista. Parallelamente, anche il villaggio di Yahmar Al-Shaqif è stato bombardato.

Inoltre, l'artiglieria dell'esercito del regime sionista ha bombardato Al-Qantara e Al-Qasir a Marjayoun nel sud del Libano. Anche il villaggio di Hawla è stato bersaglio di attacchi di artiglieria dell'esercito di occupazione.

Parallelamente, la rete Al Jazeera ha segnalato la distruzione di aree residenziali e infrastrutture nella città di Al-Khayyam nel sud del Libano da parte dell'esercito israeliano.

D'altra parte, l'esercito del regime sionista ha di nuovo avvertito i residenti sfollati del sud del Libano di non muoversi verso sud e di non avvicinarsi alle aree specificate.

In questa comunicazione, ai libanesi è stato anche avvertito di non avvicinarsi al fiume Litani e alle valli di Salhani e Salouqi.

L'esercito del regime sionista ha inoltre, citando i nomi di 59 villaggi di frontiera nel sud del Libano, sottolineato che i libanesi non dovrebbero tornare in questi villaggi.