Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Novosti, Aleksej Puškov, presidente della commissione per le politiche dei media della Duma di Stato del Consiglio della Federazione russa, ha sottolineato che l'aggressione militare degli Stati Uniti contro l'Iran era sfavorevole per quanto riguarda la preparazione e le condizioni militari.

Ha aggiunto che l'esperienza delle operazioni militari americane in Venezuela ha giocato un ruolo fuorviante nella formulazione della politica di questo paese nei confronti dell'Iran.

Puškov ha precisato che il rapimento di Nicolás Maduro, presidente del Venezuela, e la debole reazione di questo paese a questa operazione dovrebbero essere considerati come l'accettazione delle condizioni americane per assumere il controllo del petrolio.

Ciò ha portato Donald Trump a pensare che questa operazione militare potesse funzionare come un efficace strumento per costringere qualsiasi sistema straniero alla resa davanti a Washington.

Ha detto che, dopo questa "vittoria", Trump ha deciso di mettere in atto uno scenario simile nei confronti dell'Iran.