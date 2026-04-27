Aumento drastico della criminalità tra i giovani sionisti

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, citando Al-Mayadeen, il giornale in ebraico Yediot Aharonot ha riferito che i dati pubblicati dalla polizia del regime sionista indicano un aumento tangibile della partecipazione di giovani e adolescenti sionisti in casi pericolosi.

Nel rapporto si afferma che gli omicidi, sia intenzionali che colposi, rientrano tra questi casi.

Il giornale in questione ha aggiunto che l'aumento di crimini gravi come omicidi e violenze sessuali tra i giovani sionisti è diventato preoccupante. Questa tendenza avviene all'ombra della diffusione di pensieri estremisti nella società sionista.

In precedenza, il giornale in ebraico Haaretz aveva riportato che l'aumento dei suicidi tra i soldati sionisti nell'ultimo mese era diventato preoccupante.

Anche i media sionisti hanno riferito che almeno otto soldati, insieme a tre riservisti, si sono suicidati nel corso del mese corrente.