Haaretz: Miliardi di dollari di costi e svuotamento delle scorte, risultato della guerra con l'Iran

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Mehr, citando Al-Mayadeen, il giornale in lingua ebraica Haaretz ha riportato che la guerra con l'Iran non solo ha costato miliardi di dollari agli Stati Uniti, ma secondo nuove analisi ha anche consumato una grande parte delle scorte di armi di precisione e costose del paese.

Nella continuazione di questo rapporto si afferma che, secondo l'analisi del Center for Strategic and International Studies (CSIS), le forze americane durante i 39 giorni di guerra hanno utilizzato migliaia di missili da crociera, missili intercettori e sistemi avanzati di intercettazione, molto oltre le stime iniziali. Tra i sistemi che hanno subito danni specifici c'erano alcuni componenti del sistema di difesa aerea e missilistica americana: missili da crociera Tomahawk, missili intercettori Patriot, sistemi THAAD e missili SM-3 e SM-6.

Secondo questo rapporto, questi sistemi non erano destinati a una singola scena operativa, ma sono considerati anche in scenari molto più ampi come risorse strategiche per gli Stati Uniti. Si stima che un missile Tomahawk costi circa 2,6 milioni di dollari, un missile SM-3 circa 28,7 milioni di dollari, un SM-6 circa 5,3 milioni di dollari, un sistema THAAD circa 15,5 milioni di dollari e un missile Patriot circa 3,9 milioni di dollari.

Haaretz ha precisato che quando questi costi si combinano con migliaia di lanci in poche settimane, i costi raggiungono miliardi di dollari in un tempo molto breve. Secondo queste stime, gli Stati Uniti hanno utilizzato oltre 850 missili Tomahawk durante la guerra. È stato anche riportato che sono stati utilizzati migliaia di missili Patriot.

Tuttavia, il problema non risiede solo nella quantità utilizzata, ma nel riempimento molto lento delle scorte. Per alcuni sistemi, i produttori stimano che il periodo tra l'ordine e la consegna possa arrivare a quattro anni. Gli analisti ritengono che se gli Stati Uniti dovessero essere costretti a impegnarsi in un altro grande scontro, ad esempio con la Cina, potrebbe rivelarsi che le scorte attuali sono pericolosamente basse.