Comandanti dell'esercito: Netanyahu cerca di sacrificare gli altri

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, citando Al Jazeera, il giornale sionista Israel Hayom, facendo riferimento ad alti funzionari dell'esercito di questo regime, ha riferito che la dichiarazione del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, pronunciata lo scorso sabato, in cui ordinava all'esercito di rispondere in modo deciso all'Hezbollah in Libano, era una dimostrazione di forza per ridurre la pressione interna e un tentativo di scaricarsi le responsabilità dell'incapacità di ottenere risultati desiderati sulle spalle dell'esercito, adducendo la mancanza di risultati.

Alti funzionari dell'esercito hanno spiegato che la dichiarazione di Netanyahu era un tentativo ingannevole per ridurre la pressione pubblica e che non vi erano cambiamenti reali nelle direttive dell'esercito.

Queste fonti hanno aggiunto che la dichiarazione di Netanyahu non era casuale, ma mirava a scaricarsi la responsabilità del mancato ottenimento di risultati desiderati sull'esercito. Hanno sottolineato che questo processo stava avvenendo con precisione secondo le direttive politiche e i piani dettati da Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, in relazione alla dichiarazione di un cessate il fuoco in Libano.

Secondo il giornale, non è la prima volta che nelle ultime settimane emergono divergenze tra l'esercito e il livello politico riguardo alle operazioni militari in Libano. All'inizio del mese, un alto ufficiale ha detto ai giornalisti in una conferenza stampa che le operazioni in Libano non miravano a disarmare l'Hezbollah e che Tel Aviv non avrebbe raggiunto questo obiettivo.

Secondo Israel Hayom, queste divergenze sono solo una parte del crescente sentimento all'interno dell'esercito e dell'apparato di sicurezza, che ritiene che Netanyahu stia cercando un "capro espiatorio" per scaricare la responsabilità dei risultati deludenti della guerra in Libano e in Iran su altri.

Il giornale aggiunge che Netanyahu potrebbe scaricare la responsabilità della guerra in Iran sul Mossad e, riguardo alla guerra in Libano, potrebbe cercare di presentare l'esercito israeliano come responsabile in questo ambito.

Israel Hayom aggiunge che, mentre si intensificano le frizioni tra i livelli politici e militari, la situazione sul campo di battaglia diventa sempre più complessa. L'esercito controlla attualmente diverse regioni nel sud del Libano, ma le limitazioni ai suoi movimenti compromettono la sua capacità di garantire una protezione completa alle città del nord e alle truppe schierate sul campo.