Webinar donne musulmane: discorso di vicepresidente per affari delle donne dell'Iran

La Vicepresidente per gli affari delle donne e famiglia della Repubblica Islamica dell'Iran ha tenuto un discorso in occasione del webinar tenutosi oggi sulla recente aggressione contro l'Iran.

Oggi desidero parlare di un evento che va oltre i confini di una singola nazione. Si tratta, infatti, di un banco di prova per la coscienza della comunità internazionale e per il suo impegno verso i principi fondamentali del diritto internazionale.



Gli attacchi militari contro la mia patria, l'Iran, sono iniziati il 28 febbraio 2026 e sono durati quaranta giorni: un'ampia aggressione militare contro un'antica terra, dalla civiltà millenaria, e contro un popolo noto per la propria gentilezza, nobiltà e resilienza. Gli iraniani sono un popolo amante della pace, che non ha mai iniziato una guerra, ma che si è sempre eretto come una montagna, difendendo con coraggio e determinazione la propria identità e la propria terra dagli aggressori.



L'Iran è una società il cui percorso di sviluppo è radicato nella conoscenza, nell'istruzione e nella partecipazione umana. In settori quali lo sviluppo delle infrastrutture vitali, la medicina, le tecnologie moderne e l'istruzione superiore, sono stati compiuti progressi significativi. Le donne, insieme agli uomini, quali ali dello sviluppo del Paese, hanno svolto un ruolo chiave in questo progresso:



Il 97% delle donne e delle ragazze è alfabetizzato e il divario di genere nell'istruzione si è ridotto al 3%.· Decine di migliaia di donne sono impegnate nell'istruzione superiore e nella ricerca.· L'ampia partecipazione delle donne in ambito medico, scientifico e sociale è parte inscindibile dello sviluppo del Paese.



Circa due mesi fa, mentre la diplomazia era ancora in corso, gli Stati Uniti d'America e il regime israeliano hanno violato palesemente la Carta delle Nazioni Unite e i principi fondamentali del diritto internazionale. Nelle prime ore, i violenti attacchi hanno preso di mira, deliberatamente e due volte nel giro di pochi minuti, la scuola elementare "Shajareh Tayyebeh" di Minab, uccidendo 156 bambini e bambine. In molti casi, l'identificazione dei loro corpi è stata possibile solo attraverso un capo di abbigliamento, il colore dei calzini o test del DNA. Purtroppo, il corpo di "Makan Nasiri" non è stato trovato dopo 38 giorni e sua madre piange su una tomba senza salma.



Nel corso di questi 40 giorni di brutale aggressione, secondo i rapporti ufficiali del Ministero della Salute e dell'Educazione Medica e della Mezzaluna Rossa: più di 3.380 civili hanno perso la vita (di cui oltre 386 bambini e 258 donne)· Oltre 30.000 civili sono rimasti feriti (di cui 5.200 donne e bambini)· Oltre 1.025 centri educativi sono stati distrutti o danneggiati (oltre 30 università sono state prese di mira direttamente)· Oltre 340 tra ospedali, centri medici, basi di emergenza e centri della Mezzaluna Rossa sono stati colpiti.· 26 operatori sanitari sono stati uccisi e più di 120 feriti· Su scala più ampia, oltre 138.000 unità civili sono state danneggiate (più di 113.000 unità abitative, il che significa che decine di migliaia di famiglie hanno perso la loro casa). Inoltre, sono stati attaccati aerei civili che trasportavano medicinali in missioni umanitarie. Anche la fabbrica farmaceutica "Tofiq Darou", produttrice chiave di principi attivi farmaceutici, in particolare per pazienti oncologici e con sclerosi multipla, è stata presa di mira.



Sono stati violati molteplici articoli delle Convenzioni di Ginevra del 1949, della Quarta Convenzione e del Primo Protocollo Addizionale, e la sacra terra della Repubblica Islamica dell'Iran è stata attaccata militarmente. Lo jus cogens, gli obblighi erga omnes, il principio di distinzione tra civili e obiettivi militari, il principio di proporzionalità (nel prevenire danni collaterali sproporzionati e non necessari) e il principio di precauzione nell'attacco (nell'adottare misure necessarie a proteggere i civili) sono stati violati deliberatamente e sistematicamente. La popolazione civile, le aree residenziali, gli ospedali, i centri educativi, medici e culturali, le unità commerciali, i luoghi sacri di musulmani e cristiani, gli impianti nucleari, i serbatoi di carburante e acqua, gli edifici storici, i silos per il grano, nonché le infrastrutture vitali del Paese, come ferrovie, ponti e centrali elettriche, sono stati presi di mira.



Queste aggressioni, avvenute durante il santo mese di Ramadan e alla vigilia del capodanno iraniano, costituiscono una chiara violazione della Carta delle Nazioni Unite, del Patto internazionale sui diritti civili e politici e del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali. Questi patti garantiscono esplicitamente il diritto alla vita, alla salute, alla sicurezza, all'istruzione e alla protezione di donne e bambini. Quanto accaduto non è solo una palese violazione del diritto internazionale umanitario, ma anche l'epitome dei crimini di guerra e del terrorismo di Stato.



La domanda fondamentale è: cosa farà la comunità internazionale di fronte a questa situazione? I principi del diritto internazionale rimarranno solo nei testi o verranno applicati anche nella pratica?



Signore e Signori,oggi vi chiedo gentilmente di affrontare questa questione non come un problema politico, ma come una questione umana. Siate la voce delle donne e dei bambini che non vengono ascoltati. Il silenzio dinanzi a eventi come questi non solo crea una crisi regionale, ma indebolisce le fondamenta del sistema del diritto internazionale. È giunto il momento che la moralità, la giustizia e l'umanità si uniscano contro questi criminali. È tempo che il mondo dimostri che le voci degli innocenti non scompariranno nel frastuono del potere e della politica.



Noi, come nazione iraniana, restiamo saldi. Siamo per la giustizia, per la vita e per un futuro in cui nessun bambino sia vittima della guerra. Non ci può essere inazione. Non possiamo ignorare queste atrocità. I criminali non possono rimanere impuniti. Non è una richiesta; questo è un appello all'azione immediata da parte di tutti i meccanismi del diritto internazionale, come i diritti umani, il diritto internazionale umanitario, ecc.