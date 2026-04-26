Israel Hayom: Tel Aviv ha accettato il cessate il fuoco a causa dell'incapacità di contrastare Hezbollah

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, il giornale sionista Israel Hayom ha ammesso che sta crescendo l'idea che, data la diminuita capacità dell'esercito del regime sionista di gestire una guerra di logoramento, l'eliminazione di Hezbollah tramite la forza militare nelle condizioni attuali sia irrealistica.

In questo rapporto, citando un funzionario sionista, si afferma che praticamente nessun mezzo militare è in grado di fermare completamente gli attacchi missilistici di Hezbollah e che Tel Aviv può solo indebolirli.

Secondo questo rapporto, i circoli militari del regime sionista stanno affrontando una crescente sfida legata all'esaurimento operativo, accompagnata da una forte dipendenza dalle forze di riserva su più fronti. Un'operazione completa contro Hezbollah richiederebbe un ampio aumento delle truppe, che nelle condizioni attuali è considerata impossibile.

Secondo il riconoscimento delle autorità del regime sionista, questa realtà mostra che il cessate il fuoco non è solo una necessità politica, ma anche una necessità operativa volta a ridurre la pressione sull'esercito di occupazione e a ridefinire le priorità dopo mesi di guerre continue su più fronti. Il regime sionista ha di fatto deviato dalla strategia di vittoria militare verso una guerra di logoramento a lungo termine e l'obiettivo di eliminare Hezbollah è stato messo da parte.

Israel Hayom ha aggiunto che i funzionari militari ammettono che Hezbollah non è stata sconfitta militarmente. Questa guerra, a causa della diffusione di immagini e rapporti sui danni nel sud del Libano, ha comportato costi politici e diplomatici crescenti per il regime sionista, in particolare in Europa e negli Stati Uniti.