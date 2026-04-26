Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, il giornale in lingua ebraica Yediot Ahronot ha ammesso che il pensiero secondo cui è possibile distruggere la capacità dei nemici di Tel Aviv a Gaza, in Libano e in Iran e persino distruggere le loro convinzioni riflette il grado di impotenza e incapacità dei decisori nel regime sionista e negli Stati Uniti.

In questo rapporto si afferma che essi sono incapaci di trarre insegnamento dalle loro sconfitte passate.

Il giornale in lingua ebraica Ma'ariv aveva anche riportato che la guerra con l'Iran non solo ha costato miliardi di dollari agli Stati Uniti, ma secondo nuove analisi ha anche consumato una grande parte delle scorte di armi di precisione e costose di questo paese.

Nella continuazione di questo rapporto si afferma che, secondo l'analisi del Center for Strategic and International Studies (CSIS), le forze americane durante i 39 giorni di guerra hanno utilizzato migliaia di missili da crociera, missili intercettori e sistemi avanzati di intercettazione, molto oltre le stime iniziali. Tra i sistemi che hanno subito danni specifici c'erano alcuni componenti del sistema di difesa aerea e missilistica americana.