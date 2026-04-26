La flotta Samoud 2 è arrivata a Sicilia sulla strada per rompere il blocco di Gaza

Secondo quanto riportato dall'agenzia Abna, citando l'agenzia palestinese Shihab, la flotta globale Samoud 2, che continua il suo viaggio verso l'Italia, è pronta a riprendere la sua missione di rompere il blocco della striscia di Gaza da parte del regime sionista e di portare aiuti umanitari agli abitanti di Gaza a partire da questa domenica.

Questa flotta è un'iniziativa civile lanciata nel 2025 con la partecipazione di rappresentanti di organizzazioni civili, attivisti e volontari di diversi paesi. Al momento sta portando avanti il suo secondo viaggio nell'ambito della «missione primavera 2026». Le navi di questa flotta sono partite da Barcellona, in Spagna, il 12 aprile e sono arrivate sull'isola di Sicilia in Italia il 23 dello stesso mese, unendosi alle altre barche partecipanti a questa flotta.

Un membro del consiglio di amministrazione di questa flotta ha dichiarato che la prima fase di questo viaggio è stata un successo. Ha sottolineato che lungo il percorso una grande nave mercantile diretta verso il regime sionista è stata costretta a cambiare rotta. Ha enfatizzato che l'obiettivo finale è raggiungere Gaza e rompere il suo blocco.

Gli attivisti politici partecipanti a questa carovana hanno descritto l'obiettivo di questa missione come la creazione di un corridoio umano e popolare e la fine del blocco di Gaza, esprimendo la speranza che questa volta, con un aumento del numero di navi e una maggiore preparazione, la missione raggiunga i suoi risultati. Un attivista italiano ha in relazione a ciò sottolineato che il pericolo più grande è il silenzio delle istituzioni ufficiali e internazionali.

Il portavoce della flotta in Italia, facendo riferimento alla continuazione della crisi a Gaza, ha annunciato che questa missione è stata ripresa in risposta al cambiamento non verificatosi nella situazione umanitaria in questa regione e il suo obiettivo è creare un passaggio umanitario permanente.

Circa 100 navi di diversi paesi, tra cui Spagna, Italia, Grecia e Turchia, partecipano a questa missione.