The Independent: Un fallimento storico si ripete questa volta per Trump nello Stretto di Hormuz

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, The Independent ha riferito che la Gran Bretagna, durante la battaglia di Gallipoli nella Prima Guerra Mondiale, credeva di poter attraversare facilmente gli Dardanelli e costringere gli Ottomani alla resa.

Il rapporto prosegue affermando che le mine navali, l'artiglieria costiera e la natura geografica dello Stretto causarono la sconfitta della flotta britannica.

Secondo questo rapporto, lo Stretto di Hormuz nel 2026 agisce anche come una trappola di Gallipoli per Trump, in modo tale che le tecnologie moderne rimangono impotenti e incapaci di fronte alla posizione geografica e alle mine intelligenti.

In precedenza, Richard Haass, ex presidente del Consiglio per le Relazioni Esterine degli Stati Uniti, ha scritto sul social media X: L'Iran ha dimostrato di essere molto più efficiente e resistente di quanto Trump immaginasse.

L'ex presidente del Consiglio per le Relazioni Esterine ha aggiunto a riguardo: Quasi tutte le sue (di Trump) ipotesi si sono rivelate errate.

Richard Haass ha poi continuato: L'argomentazione del presidente secondo cui altre guerre sono durate anni e quindi non siamo sotto pressione temporale in Iran ignora il fatto che la chiusura dello Stretto di Hormuz mette l'economia degli Stati Uniti e del mondo in una posizione indifendibile.