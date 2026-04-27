Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, Kyle Shostak, direttore della società di investimenti americana «Navigator Principal Investors», ha dichiarato in un'intervista a RIA Novosti: Un'aggressione militare degli Stati Uniti contro l'Iran potrebbe trascinare l'economia mondiale in una recessione prolungata e più il conflitto si protrae, più le conseguenze saranno gravi.

Ha aggiunto: Le aziende nei paesi in via di sviluppo, in particolare in Asia e in Africa, sono le più vulnerabili di fronte alla crisi economica.

La guerra in Ucraina e, al contempo, l'aggressione degli Stati Uniti e del regime sionista contro il territorio iraniano hanno alimentato la crisi energetica mondiale.

L'Unione europea ha chiesto di risparmiare energia e di utilizzare il lavoro da remoto nel settore privato e pubblico per ridurre il consumo di carburante.