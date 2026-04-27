Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, il giornale The Guardian ha rivelato che la guerra contro l'Iran e l'interruzione della navigazione nello Stretto di Hormuz hanno messo il Servizio Sanitario Nazionale britannico (NHS) sull'orlo di una crisi di carenza e aumento dei prezzi a causa della forte dipendenza dai prodotti petrolchimici.

Secondo il rapporto, una grande parte delle attrezzature mediche moderne, dalle siringhe e sacche per flebo ai guanti, dipende interamente da prodotti petrolchimici il cui transito attraverso lo Stretto di Hormuz è stato interrotto.

Il Guardian, facendo riferimento a un aumento del 40% del prezzo del petrolio, ha scritto che i produttori malesi di guanti, che controllano la metà dell'offerta mondiale, hanno imposto ai clienti, incluso il NHS, un aumento dei prezzi del 50%.

Jim Mackey, amministratore delegato del NHS, esprimendo profonda preoccupazione per questa situazione, ha chiesto al governo di iniettare fondi aggiuntivi per far fronte allo "shock enorme" dell'aumento dei prezzi.